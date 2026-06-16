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Francia-Senegal, le formazioni ufficiali: Koulibaly sfida Mbappé

Francia-Senegal, le formazioni ufficiali: Koulibaly sfida MbappéTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:10Mondiali
di Antonio Noto
Francia-Senegal, le formazioni ufficiali: Mbappé sfida Koulibaly al Mondiale

Tutto pronto per il debutto ai Mondiali della Francia, tra le grandi favorite per la vittoria finale della competizione. Alle 21 i transalpini guidati da Deschamps affronteranno il Senegal dell'ex Napoli Kalidou Koulibaly, capitano dei Leoni della Teranga. Di seguito le formazioni ufficiali.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué, Mbappé; Dembelé. Ct. Deschamps. 

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; I. Gueye, Camara, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. Ct. Pape Thiaw