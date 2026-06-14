Ufficiale
Germania-Curacao, le formazioni ufficiali: le scelte di Nagelsmann e Advocaat
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Germania-Curacao, gara d'esordio per i tedeschi di Nagelsmann e la nazionale caraibica del CT Advocaat,
Sono ufficiali le formazioni ufficiali di Germania-Curacao, gara d'esordio per i tedeschi di Nagelsmann e la nazionale del CT Advocaat, in ordine per le ore 19:00 italiane.
Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.
Allenatore: Nagelsmann.
Curaçao (4-4-2): Room; Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus; Comenencia, J.Bacuna, Chong, L.Bacuna; Locadia, Hansen.
Allenatore: Advocaat.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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