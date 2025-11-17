Germania-Slovacchia, le formazioni: Calzona conferma Lobotka dal 1'
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match della Red Bull Arena tra Germania e Slovacchia, valido per le Qualificazioni ai Mondiali. Negli ospiti, il ct Francesco Calzona conferma il calciatore azzurro Stanislav Lobotka in cabina di regia nel suo 4-3-3. Le due nazionali sono a pari punti nel girone e chi vincerà otterrà la qualificazione diretta.
Di seguito le formazioni ufficiali:
GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Wirtz, Gnabry; Woltemade. Ct. Julian Nagelsmann
SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Gyomber, Skriniar, Obert, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duris, Strelec, Sauer. Ct. Francesco Calzona
Di seguito la classifica del Gruppo A:
1 - Germania 12 punti, + 7 differenza reti
2 - Lobotka 12 punti, +4 differenza reti
3 - Irlanda del Nord 6 punti, 0 differenza reti
4 - Lussemburgo 0 punti, -11 differenza reti
