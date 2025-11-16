Nigeria, serata nera: Osimhen ko e fuori dai Mondiali ai rigori!

vedi letture

Serata amara per la Nigeria, eliminata dalla Repubblica Democratica del Congo dopo una sfida ricca di tensione e ribaltamenti. Le Super Eagles erano partite forte trovando il vantaggio, ma il Congo ha reagito subito ribaltando il punteggio già alla mezz’ora. Il momento più doloroso è arrivato prima dell’intervallo con l’infortunio di Victor Osimhen, uscito in lacrime e visibilmente provato. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

La gara è poi rimasta in equilibrio fino al 2-2, costringendo le squadre ai supplementari e infine ai rigori. Dal dischetto la Nigeria ha sbagliato tre volte, compromettendo ogni possibilità di qualificazione. Il Congo ha fallito due conclusioni, compresa quella dell’ex Napoli Tuanzebe, ma l’errore decisivo è stato di Ajayi. Un epilogo amaro che segna l’eliminazione dei nigeriani.