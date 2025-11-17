Ufficiale

Olanda-Lituania, le formazioni: la scelta del ct Koeman su Noa Lang

di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match della Johan Cruijff Arena tra Olanda e Lituania, valido per le Qualificazioni ai Mondiali. Nei padroni di casa, il ct Koeman lascia ancora in panchina l'azzurro Noa Lang, che anche nella scorsa gara contro la Polonia era stato escluso dai titolari senza trovare minutaggio.

Di seguito le formazioni ufficiali:
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Akè; Reijnders, De Jong, Xavi Simons; Malen, Depay, Gakpo. Ct. Koeman
LITUANIA (5-3-2): Gertmonas; Sirvys, Armalas, Utkus, Tutyskinas, Lasickas; Vorobjovas, Sirgedas, Gineitis; Kalinauskas, Cernych. Ct. Jankauskas

Di seguito la classifica del Gruppo G:
1 - Olanda 17 punti (7 partite giocate, +19 differenza reti)
2 - Polonia 14 punti (7 partite giocate, +6 differenza reti)
3 - Finlandia 10 punti (8 partite giocate, -6 differenza reti)
4 - Malta 5 punti (7 partite giocate, -12 differenza reti)
5 - Lituania 3 punti (7 partite giocate, -5 differenza reti)