Ufficiale Uruguay, i 26 convocati per il Mondiale: l'unico "italiano" è del Napoli

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Uruguay, Bielsa convoca Olivera e lascia fuori Nández per il Mondiale.

Marcelo Bielsa ha ufficializzato la lista dei 26 convocati dell’Uruguay per il Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. L'annuncio è stato diffuso attraverso i canali ufficiali della Federazione uruguaiana e conferma il gruppo che nelle ultime settimane si era già radunato al Celeste Complex per preparare la competizione. Per la Serie A ci sarà un solo rappresentante nella selezione uruguaiana: Mathías Olivera, terzino del Napoli, confermato tra gli uomini di fiducia del commissario tecnico.

Nández escluso: è la sorpresa della lista di Bielsa

La decisione che ha suscitato maggiore attenzione riguarda l'esclusione di Nahitan Nández. Il centrocampista, protagonista durante il percorso di qualificazione e tra i giocatori più utilizzati da Marcelo Bielsa, non prenderà parte alla spedizione mondiale. Una scelta significativa, anche se anticipata dalle indiscrezioni emerse nei giorni precedenti. Per il resto, nessuna sorpresa particolare nelle convocazioni dell'Uruguay, che si presenterà al Mondiale con un gruppo consolidato e ambizioso, pronto a recitare un ruolo da protagonista sulla scena internazionale. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Sergio Rochet (Internacional Porto Allegre), Fernando Muslera (Estudiantes), Santiago Mele (Monterrey)

Difensori: Guillermo Varela (Flamengo), Ronald Araujo (FC Barcelone), José Maria Gimenez (Atlético de Madrid), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastian Caceres (Club America), Mathias Olivera (Naples), Joaquin Piquerez (Palmeiras), Matias Vina (River Plate)

Centrocampisti: Manuel Ugarte (Manchester United), Emiliano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Federico Valverde (Real Madrid), Agustin Canobbio (Fluminense), Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Nicolas De La Cruz (Flamengo), Rodrigo Zalazar (Braga), Facundo Pellistri (Panathinaïkos), Maximiliano Araujo (Sporting), Brian Rodriguez (Club América)

Attaccanti: Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Vinas (Real Oviedo), Darwin Nunez (Al-Hilal)