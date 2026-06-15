Incredibile Lukaku! Entra e porta il Belgio al pareggio dopo 8 secondi

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Mondiali 2026, Romelu Lukaku da urlo in Belgio-Egitto: propizia l'autogol dell'1-1 dopo soli 8 secondi dal cambio. I commentatori Dazn lo esaltano

Incredibile quanto accaduto al 64esimo minuto di Belgio-Egitto. Sul risultato di 1-0 a sfavore, Rudi Garcia lancia in campo Romelu Lukaku che subentra a De Ketelaere: passano solo 8 secondi dall'ingresso in campo che Big Rom si fionda in velocità su un cross basso e causa l'autogol di Hany, portando i suoi al momentaneo pareggio.

In diretta a Dazn, i telecronisti hanno esaltato l'ingresso di Romelu Lukaku. La prima voce Andrea Marinozzi ha commentato così il gol lampo: "Lukaku al primo pallone! Entra e fa gol, i campioni! Con lui lì hanno senso i palloni dall’esterno. Sarà autogol, ma lui propizia il gol con l’attacco alla porta!".

Il commentatore tecnico Cristian Brocchi ha sottolineato l'importanza del peso offensivo di Big Rom: "L’avevamo detto, mancava presenza, serviva lui là dentro. La sola presenza ha messo il dubbio ai difensori dell’Egitto. Non la tocca Lukaku ma poco cambia, è la sua presenza!”