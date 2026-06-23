Inghilterra-Ghana, stregone contro Kane: spunta una clamorosa maledizione

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Inghilterra-Ghana, uno stregone promette di fermare Kane con una maledizione. C'è un precedente

L'attesa per la sfida tra Inghilterra e Ghana, in programma questa sera a Boston, si arricchisce di un episodio decisamente curioso. Le due nazionali arrivano all'appuntamento a punteggio pieno dopo i successi ottenuti contro Croazia e Panama e una vittoria consentirebbe di staccare con largo anticipo il pass per i sedicesimi di finale del Mondiale. Se da una parte il Ghana si affida al talento di Semenyo e alla possibile carta Inaki Williams, dall'altra l'Inghilterra punta come sempre sui gol di Harry Kane. Proprio il centravanti inglese è finito al centro di una vicenda singolare che sta facendo discutere in patria e non solo.

Lo stregone ghanese: "Sto lavorando su Kane"

A far parlare è Nana Kwakwu Bosnam, stregone ghanese già noto per alcune dichiarazioni simili in passato. Secondo quanto riportato dal Daily Star, l'uomo avrebbe promesso una sorta di maledizione sportiva nei confronti del capitano inglese: "Sto lavorando su Kane. Ho già dimostrato di cosa sono capace, quindi so cosa fare per fermarlo. Sono molto famoso per le mie previsioni. Non voglio che si infortuni gravemente. Sarà solo qualcosa sufficiente per fermarlo e impedirgli di attaccare il mio Paese. Farò il mio lavoro affinché possa essere d'aiuto al Ghana". Bosnam aveva già attirato l'attenzione durante il Mondiale del 2014, quando sostenne di aver lanciato una maledizione contro Cristiano Ronaldo prima della sfida tra Portogallo e Ghana. In quell'occasione CR7, nonostante una tendinite che ne limitò le condizioni fisiche, scese regolarmente in campo e segnò il gol decisivo che sancì il successo portoghese e l'eliminazione dei ghanesi dal torneo. Una coincidenza che alimenta il folklore attorno a una vicenda destinata a far sorridere più che preoccupare Harry Kane e l'Inghilterra.