Mondiali 2026, la Croazia è la terza europea a staccare il pass: tutte le nazionali già qualificate
Dopo la Francia, la finestra internazionale di novembre ha regalato anche la 30esima nazionale qualificata ai Mondiali. Si tratta della Croazia: grazie alla vittoria facile per 3-1 contro le Isole Faroe, Modric e soci hanno conquistato la qualificazione alla rassegna iridata per la settima volta. Restano da assegnare ancora 18 posti, questo l'elenco completo delle squadre che hanno raggiunto l'obiettivo:
PAESI OSPITANTI (3) Canada Messico Stati Uniti
AFRICA (9) Algeria Capo Verde Costa d'Avorio Egitto Ghana Marocco Senegal Sudafrica Tunisia
ASIA (8) Arabia Saudita Australia Corea del Sud Giappone Giordania Iran Qatar Uzbekistan
EUROPA (3) Francia Inghilterra Croazia OCEANIA (1) Nuova Zelanda
SUD AMERICA (6) Argentina Brasile Colombia Ecuador Paraguay Uruguay
