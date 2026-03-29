Italia, tutti a disposizione nell'allenamento con l'Empoli Primavera: domani si parte

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Una volta arrivata in Bosnia, sono in programma le consuete attività stampa a Zenica, tappa che precederà il prossimo impegno ufficiale della Nazionale.

Si è concluso poco prima delle 19 l’allenamento odierno della Nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nel corso della seduta, che ha visto anche la partecipazione della formazione Primavera dell’Empoli, tutti i calciatori azzurri sono stati regolarmente a disposizione del commissario tecnico Gennaro Gattuso. Un allenamento utile per mantenere alta l’intensità e testare la condizione del gruppo in vista dei prossimi impegni.

Programma e partenza per Sarajevo

Nella giornata di domani è prevista una nuova seduta mattutina alle ore 11, prima della partenza della delegazione azzurra. Nel pomeriggio, infatti, la squadra lascerà Coverciano per raggiungere Sarajevo con un volo charter in partenza da Firenze alle 16:30. Una volta arrivata in Bosnia, sono in programma le consuete attività stampa a Zenica, tappa che precederà il prossimo impegno ufficiale della Nazionale.