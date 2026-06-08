L'Olanda supera l'Uzbekistan di Cannavaro nel recupero: Lang resta in panchina

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Olanda, vittoria 2-1 sull'Uzbekistan: decisivo Gakpo, Lang resta in panchina.

L'Olanda chiude la propria preparazione in vista del Mondiale con una vittoria sofferta contro l'Uzbekistan. Nell'ultima amichevole prima dell'inizio della rassegna iridata, la selezione guidata da Ronald Koeman si è imposta per 2-1 al termine di una gara più complicata del previsto. Un test utile per mettere minuti nelle gambe e rifinire gli ultimi dettagli prima dell'esordio nel torneo che prenderà il via l'11 giugno e si concluderà il 19 luglio.

Gakpo decisivo, Lang resta a guardare

A decidere la sfida è stato Cody Gakpo, autore di una doppietta su calcio di rigore. L'attaccante olandese ha portato avanti gli Orange dal dischetto, ma nel finale l'Uzbekistan è riuscito a trovare il pareggio con Sergeev. Quando il match sembrava destinato a chiudersi in parità, è stato ancora Gakpo a trasformare un secondo penalty, regalando il successo alla sua nazionale. Nessuno spazio invece per Noa Lang: l'attaccante del Napoli è rimasto in panchina per tutta la durata dell'incontro e non ha preso parte all'ultima uscita amichevole prima del Mondiale.