L'Olanda travolge 4-0 la Lituania e vola al Mondiale: 16' per Noa Lang
Termina sul risultato di 4-0 il match della Johan Cruijff Arena tra Olanda e Lituania, valido per le Qualificazioni ai Mondiali. Gli Oranges di Ronald Koeman si prendono così il primo posto nel girone che significa qualificazione diretta: a segno Reijnders, Gakpo, Xavi Simons e Malen. Ha giocato gli ultimi 16 minuti di partita l'azzurro Noa Lang, subentrato al minuto 79 con i tre punti già in cassaforte.
Di seguito la classifica del Gruppo G:
1 - Olanda 20 punti (8 partite giocate, +23 differenza reti)
2 - Polonia 17 punti (8 partite giocate, +7 differenza reti)
3 - Finlandia 10 punti (8 partite giocate, -6 differenza reti)
4 - Malta 5 punti (8 partite giocate, -15 differenza reti)
5 - Lituania 3 punti (8 partite giocate, -9 differenza reti)
