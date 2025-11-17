La Germania si prende il 1° posto e manda la Slovacchia ai play-off: 90' per Lobotka nel 6-0
TuttoNapoli.net
Termina sul risultato di 6-0 il match della Red Bull Arena tra Germania e Slovacchia, valido per le Qualificazioni ai Mondiali. I tedeschi chiudono i discorsi senza tergiversare, prendendosi il primo posto nel girone che significa qualificazione diretta: vanno a segno Gnabry, Woltemade, Baku, doppietta di Sané e Ouedraogo. La nazionale di Francesco Calzona e Stanislav Lobotka, che oggi ha giocao 90 minuti, andrà quindi ai play-off.
Di seguito la classifica del Gruppo A:
1 - Germania 15 punti, + 12 differenza reti
2 - Slovacchia 12 punti, -2 differenza reti
3 - Irlanda del Nord 9 punti, +1 differenza reti
4 - Lussemburgo 0 punti, -12 differenza reti
