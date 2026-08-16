Foto Valore rose, il Napoli crolla al 6° posto: -10% e doppio sorpasso Como-Roma

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Calciomercato 2026, il Napoli perde due posti e vede avvicinarsi anche l'Atalanta: la situazione del valore rose Serie A

In attesa degli arrivi - dopo tante cessioni non solo minori - il Napoli crolla nel valore della sua rosa. La premessa, d'obbligo, è che il dato del valore rosa di Transfermarkt non fotografa a tutti gli effetti la forza di una squadra sul campo, ma quello della rivendibilità dei cartellini anche perché incide molto l'età dei giocatori (che calano di valore economico col passare degli anni), ma è interessante per raccontare il momento delicato del Napoli (in allegato la tabella). Un valore rosa che cala è sintomo, come detto, di un'età media che si alza e soprattutto di giocatori poco futuribili in gran parte già adesso e sicuramente nei prossimi anni.

Valore rosa, il Napoli è sesto e cala del 10%

Gli azzurri, che al 1 luglio scorso presentavano un valore di rosa pari a 491,10 milioni di euro, si ritrovano oggi a quota 441,65 milioni, con un calo del 10,1% che li relega al sesto posto della graduatoria. In testa alla classifica resta l'Inter, che con 711,80mln domina al primo posto, sopperendo all'età media con nuovi acquisti e giovani che sono cresciuti di valore. Alle spalle dei nerazzurri si posiziona il Milan, in crescita del 3,8% e ora a quota 562,20 milioni, seguito dalla Juventus, stabile a 542,70 milioni. Da segnalare qui la crescita di due società che superano entrambe il Napoli grazie alla Champions e che non hanno ancora terminato il loro mercato.

Valore rosa, anche Como e Roma sorpassano il Napoli

Parliamo di Roma e Como. Il dato che più deve far riflettere in casa azzurra riguarda proprio la squadra lariana, forte di un mercato estivo ambizioso e di investimenti mirati, cresce del 16% e sale a 498 milioni di euro, superando e distanziando il Napoli dopo la cessione di Gutierrez. Da un gap nettamente a favore a oltre -50mln. Così come la Roma col +3% a quota 490mln. Non solo: la settima, l'Atalanta, a distanza ravvicinata con 430mln. Ora però a Napoli si attendono rinforzi di valore e prospettiva per invertire la tendenza e tornare a risalire la classifica anche per valore patrimoniale dei propri calciatori. Di seguito la classifica che trovi anche a fine articolo

Società -- Valore 1/07/2026 --- Valore attuale - %

1 - Inter -- 715,1mln - €711,80 mln -0,4%

2 - AC Milan -- 541,5mln - €562,20 mln +3,8%

3 - Juventus -- 540,7mln - €542,70 mln +0,4%

4 - Como 1907 -- 429,2mln - €498,00 mln +16%

5 - AS Roma -- 473,95mln - €490,5 mln +3,5%

6 - SSC Napoli -- 491,1mln - €441,65 mln -10,1%

7 - Atalanta -- 479,9mln - €429,30 mln -10,5%