Ufficiale Mondiale 2026, countdown per quattro del Napoli: il calendario completo degli azzurri

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Mondiale 2026, il calendario completo dei quattro giocatori del Napoli

Manca solo un giorno all'inizio del Mondiale 2026, che il Napoli seguirà con particolare attenzione. La competizione, infatti, vedrà impegnati quattro calciatori azzurri tra Stati Uniti, Canada e Messico. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku guideranno il Belgio, Scott McTominay sarà uno dei punti di riferimento della Scozia, mentre Mathias Olivera difenderà i colori dell'Uruguay. Un appuntamento importante per gli azzurri, che potranno misurarsi sul palcoscenico più prestigioso del calcio internazionale prima di tornare agli ordini di Massimiliano Allegri.

Le sfide della fase a gironi per i calciatori del Napoli

Il Belgio di De Bruyne e Lukaku debutterà il 15 giugno contro l'Egitto, per poi affrontare l'Iran il 21 giugno e la Nuova Zelanda il 27 giugno. La Scozia di McTominay inizierà il proprio cammino il 14 giugno contro Haiti, prima delle sfide con il Marocco il 20 giugno e con il Brasile il 25 giugno, una delle gare più attese del girone. L'Uruguay di Olivera, invece, esordirà il 16 giugno contro l'Arabia Saudita, per poi sfidare Capo Verde il 22 giugno e la Spagna il 27 giugno, in un gruppo che promette spettacolo e grande equilibrio.