Ufficiale Mondiale 2026, regolamento completo: qualificazioni, spareggi, migliori terze e squalifiche

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Mondiale 2026, il regolamento: qualificazioni, criteri di spareggio e gestione delle squalifiche.

Il Mondiale 2026 sarà il primo nella storia a coinvolgere 48 nazionali. La fase a gironi servirà a ridurre il numero delle squadre da 48 a 32, che accederanno alla fase a eliminazione diretta composta da sedicesimi, ottavi di finale, quarti, semifinali e finale. In tutte le gare a eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si disputeranno i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Accederanno ai sedicesimi le prime due classificate di ciascun girone, alle quali si aggiungeranno le otto migliori terze.

Parità nei gironi, migliori terze e regola sui cartellini

In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre nello stesso girone, i primi criteri considerati saranno i risultati degli scontri diretti: punti ottenuti, differenza reti e gol segnati nelle partite disputate tra le squadre coinvolte. Se la situazione dovesse restare invariata, verranno presi in esame la differenza reti generale, il numero totale di gol realizzati, il fair play e infine il ranking FIFA. Per determinare le otto migliori terze classificate, invece, si terrà conto nell'ordine di punti conquistati, differenza reti, gol segnati, classifica fair play e ranking FIFA. Per quanto riguarda le squalifiche, ogni giocatore entrerà in diffida dopo un cartellino giallo e verrà fermato per una gara al secondo ammonimento. I cartellini saranno azzerati in due momenti del torneo: al termine della fase a gironi e dopo la conclusione dei quarti di finale.