Mondiale, Corea-Rep. Ceca 2-1: l'obiettivo azzurro Kovar protagonista, ma non basta
A Guadalajara, in Messico, Corea del Sud-Repubblica Ceca termina 2-1 nella partita valida per il gruppo A dei Mondiali. Tutti i gol nel secondo tempo: al 58' Ladislav Krejci sblocca il risultato per la Repubblica Ceca, al 67' pareggia In-Beom Hwang. Dieci minuti dopo Tomas Soucek sembra firmare di nuovo il vantaggio, ma il Var annulla il gol. All'81' Hyeon-Gyu Oh porta invece in vantaggio gli asiatici e fissa il risultato. Ottima prova di Kovar, portiere del Psv nel mirino del club azzurro.
Corea del Sud (3-4-3): Kim S.G., Kim, Lee H.B., Lee T.S. (24' st Eom), Seol, Hwang (39' st Kim), Paik (39' st Park), Lee G., Lee (18' st Hwang), Lee, Son (24' st Oh). A disp.: Jo, Cho, Song, Cho, Kim, Bae, Yang, Kim, Castrop, Lee. All.: Hong
Repubblica Ceca (3-4-3): Kovar, Coufal, Chaloupek, Hranac, Soucek, Provod (19' st Sadilek), Zeleny, Krejci, Sulc (19' st Hlozek), Schick (19' st Chory), Sojka (40' st Chytil). A disp.: Stanek, Zima, Holes, Darida, Kutcha, Cerv, Jurasek, Doudera, Hornicek, Visinsky, Sochurek. All.: Koubek
Arbitro: Mohamed (Egitto)
Marcatori: 13' st Krejci (R), 22' st Hwang (C), 35' st Oh (C)
Ammoniti: Lee G. (C)
Serie A Enilive 2026-2027
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