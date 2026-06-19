Mondiali, festa Messico: batte la Corea del Sud ed è già ai sedicesimi
Il Messico stacca il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 grazie al successo per 1-0 sulla Corea del Sud nella seconda giornata del Gruppo A. A Guadalajara, la formazione guidata da Javier Aguirre ha conquistato la qualificazione con un turno d'anticipo, assicurandosi anche il primato nel girone.
A decidere l'incontro è stato Luis Romo, a segno a inizio ripresa dopo una clamorosa indecisione del portiere sudcoreano Kim Seung-Gyu, che ha perso il controllo del pallone in uscita spalancando la porta al centrocampista messicano. Un episodio che ha indirizzato una sfida fino a quel momento molto equilibrata e povera di occasioni.
Il Messico stacca il pass per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026
Con questa vittoria il Messico vola a quota sei punti e diventa la prima nazionale a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta del torneo, mentre la Corea del Sud si giocherà la qualificazione nell'ultima giornata del girone
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