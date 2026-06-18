Chi segna di più al Mondiale? Disastro Serie A: appena 2 gol come la Championship

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Mondiale 2026, classifica gol per campionato dopo la prima giornata: Premier League in testa, Serie A solo sesta

Nella notte italiana tra ieri e oggi si sono concluse tutte le partite della prima giornata del Mondiale 2026, offrendo così la possibilità di tracciare un primo bilancio sui campionati più prolifici in termini di gol segnati. In vetta alla classifica si conferma, come spesso accade, la Premier League con 17 reti complessive, seguita dalla Bundesliga con 11. Più staccata la Ligue 1, terza con 7 gol, mentre al quarto posto si colloca la Liga spagnola con 5. La Serie A, che ci si sarebbe potuti aspettare più in alto, non occupa però la posizione immediatamente successiva.

Serie A solo sesta: la classifica completa dei gol

Alle spalle delle principali leghe europee si trova la MLS con 4 reti, mentre il campionato italiano è soltanto sesto con 2 gol complessivi, a pari merito con Saudi Pro League, Championship inglese, Eredivisie e Scottish Premiership. Chiudono invece la graduatoria con una sola rete ciascuno numerosi campionati: Liga Portugal, Brasileirão, Super Lig turca, Super League svizzera, Ligue 2 francese, Liga I rumena, Prva Liga slovena, Egyptian Premier League, Iran Pro League, Premier Liga russa, Iraq Stars League, Qatar Stars League, Superliga serba e Superligaen danese.