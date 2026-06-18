Un gol per tempo ad Atlanta: il Sudafrica frena la Repubblica Ceca

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Repubblica Ceca e Sudafrica si dividono la posta nella seconda giornata del Gruppo A della Coppa del Mondo 2026.

Repubblica Ceca e Sudafrica conquistano il primo punto del loro Mondiale pareggiando 1-1 nella seconda gara del Gruppo A della Coppa del Mondo 2026. La selezione ceca parte meglio e indirizza subito la partita, passando in vantaggio dopo appena sei minuti: contropiede perfetto orchestrato dalla squadra di Koubek, con assist di Sojka, velo di Schick e conclusione vincente di Sadílek da posizione favorevole. I cechi costruiscono altre occasioni nei minuti iniziali, ma senza trovare il raddoppio. Il Sudafrica prova a reagire dopo il cooling break: Maseko crea pericoli sulla destra ma non concretizza, mentre poco prima dell’intervallo è Modiba a impegnare la difesa avversaria con un cross insidioso dalla sinistra. La squadra di Broos cresce nel finale di primo tempo, pur senza rendersi davvero pericolosa dalle parti di Kovář.

La ripresa e il rigore decisivo

Nel secondo tempo la partita perde intensità e diventa più spezzettata: la Cechia si affida soprattutto ai calci piazzati e ai duelli aerei, con Krejčí tra i più attivi, mentre il Sudafrica insiste con grande generosità ma poca precisione negli ultimi metri. La svolta arriva su un episodio: fallo di mano di Šulc nel tentativo di murare una conclusione, con l’arbitra Tori Penso che assegna senza esitazioni il calcio di rigore. Dal dischetto Mokoena, dopo una lunga attesa, spiazza Kovář e firma il pareggio. Nel finale i Bafana Bafana provano anche l’assalto per vincerla, riuscendo a scaldare il pubblico dello stadio di Atlanta, ma senza riuscire a cambiare ulteriormente il risultato.