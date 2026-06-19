Futuro Buongiorno: la posizione di Allegri sul difensore è chiara

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Alessandro Buongiorno resta uno dei punti fermi del Napoli del presente e del futuro e Allegri è pronto a puntare su di lui

Alessandro Buongiorno resta uno dei punti fermi del Napoli del presente e del futuro e Allegri è pronto a puntare su di lui. Nonostante qualche momento complicato vissuto nel corso dell'ultima stagione, il difensore continua a rappresentare un investimento strategico per il club azzurro, che nell'estate del 2024 ha deciso di puntare forte su di lui versando circa 40 milioni di euro nelle casse del Torino.

Il Corriere dello Sport sottolinea come il centrale azzurro sia ancora oggi un patrimonio tecnico ed economico di assoluto valore. A soli 27 anni, compiuti lo scorso 6 giugno, Buongiorno ha già conquistato la Nazionale italiana e conserva ampi margini di crescita.

Secondo il quotidiano romano, il momento più difficile della sua esperienza napoletana è coinciso con la serata di Marassi contro il Genoa, quando le lacrime al termine della gara hanno fotografato un periodo complicato: "Le lacrime di Marassi, il punto cruciale di una serata da incubo contro il Genoa nel gelo di febbraio, sono il simbolo di una parentesi che il giocatore è stato bravo a chiudere subito, reagendo alla sua maniera".

Napoli, Buongiorno riparte da leader: il club punta ancora su di lui

Una reazione che ha confermato il carattere del difensore, capace di lasciarsi alle spalle le difficoltà e tornare a offrire prestazioni di alto livello. Per il Corriere dello Sport, infatti, sarebbe sbagliato parlare di sorpresa: "Dire che abbia stupito come pochi mesi prima, equivarrebbe a fare un torto alle sue qualità".

La stagione non è stata perfetta, ma il rendimento complessivo resta di grande spessore. Come evidenzia il quotidiano, "Buongiorno non è stato sempre il marcatore insuperabile che ha firmato lo scudetto con il sangue, ma è stato pur sempre quello che ha giocato di più".

Un dato che certifica la fiducia ricevuta dagli allenatori e la centralità del difensore nel progetto tecnico azzurro. Fiducia che, come conclude il Corriere dello Sport, non è mai venuta meno: "Segno di una fiducia meritata e mai macchiata, nonostante qualche pausa".