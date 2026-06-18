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Mondiali, le formazioni ufficiali di Svizzera-Bosnia: le scelte di Yakin e Barbarez

Mondiali, le formazioni ufficiali di Svizzera-Bosnia: le scelte di Yakin e BarbarezTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:00Mondiali
di Francesco Carbone
Alle ore 21:00 è in programma la sfida tra Svizzera e Bosnia-Erzegovina, valida per la seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali.

Alle 21:00 scenderanno in campo Svizzera e Bosnia-Erzegovina in un match cruciale per il cammino nel Gruppo B della fase a gironi dei Mondiali. La partita rappresenta un passaggio importante della seconda giornata del torneo, con entrambe le selezioni chiamate a conquistare punti preziosi per la classifica del girone.

Svizzera-Bosnia, annunciate le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali e le scelte dei due commissari tecnici.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Rieder, Embolo, Ndoye.
A disposizione: Keller, Mvogo, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jaquez, Jashari, Manzambi, Okafor, Sow, Vargas, Zakaria.
Allenatore: Murat Yakin.

BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.
A disposizione: Jurkas, Zlomislic, Bajraktarevic, Basic, Bazdar, Burnic, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadziakadunic, Lukic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Tabakovic.
Allenatore: Sergej Barbarez.