Mondiali, le formazioni ufficiali di Svizzera-Bosnia: le scelte di Yakin e Barbarez
Alle 21:00 scenderanno in campo Svizzera e Bosnia-Erzegovina in un match cruciale per il cammino nel Gruppo B della fase a gironi dei Mondiali. La partita rappresenta un passaggio importante della seconda giornata del torneo, con entrambe le selezioni chiamate a conquistare punti preziosi per la classifica del girone.
Svizzera-Bosnia, annunciate le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali e le scelte dei due commissari tecnici.
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Rieder, Embolo, Ndoye.
A disposizione: Keller, Mvogo, Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Itten, Jaquez, Jashari, Manzambi, Okafor, Sow, Vargas, Zakaria.
Allenatore: Murat Yakin.
BOSNIA-ERZEGOVINA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.
A disposizione: Jurkas, Zlomislic, Bajraktarevic, Basic, Bazdar, Burnic, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadziakadunic, Lukic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Tabakovic.
Allenatore: Sergej Barbarez.
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