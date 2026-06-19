Centenario Napoli, dalla maglia celebrativa alla festa in Piazza: tutte le possibile iniziative

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Il Napoli si prepara a celebrare il suo centenario con una serie di iniziative che coinvolgeranno tifosi, città e ritiri estivi

Il Napoli si prepara a celebrare il suo centenario con una serie di iniziative che coinvolgeranno tifosi, città e ritiri estivi. A svelare alcuni dettagli è l'edizione odierna di Repubblica, che anticipa i piani del club per festeggiare i primi cento anni di storia.

Tra le novità più attese c'è la maglia celebrativa del centenario, già entrata nella fase di produzione. Secondo il quotidiano, si tratta di un prodotto destinato a diventare un vero e proprio oggetto da collezione. "Ad aprire le danze per il centenario sarà la distribuzione sul mercato dell'attesissima maglia celebrativa del Napoli, che è già stata messa in produzione", si legge nell'articolo. Restano top secret sia il design che il prezzo, ma l'attesa tra i tifosi è già altissima.

Centenario Napoli, in arrivo la maglia celebrativa e una grande festa il 1° agosto

Le celebrazioni accompagneranno anche il percorso estivo della squadra. I ritiri di Dimaro e Castel di Sangro saranno infatti inseriti nel programma del centenario, con iniziative dedicate ai sostenitori azzurri. "I due ritiri estivi saranno parte integrante dell'happening per il primo secolo di vita della squadra, con tanti momenti di show e divertimento che saranno organizzati per i tifosi", scrive Repubblica.

L'atmosfera del centenario si respirerà anche in Trentino e in Abruzzo, dove il numero 100 sarà protagonista per tutta l'estate. "Vestite a festa la Val di Sole e l'Abruzzo, dove il numero 100 sarà in bella vista per tutta l'estate: in strada e a bordo campo".

Il momento culminante delle celebrazioni è però previsto a Napoli, dove si sta pensando ad un grande show in Piazza del Plebiscito . A causa dell'indisponibilità dello stadio Diego Armando Maradona, impegnato tra concerti e lavori, il grande evento dovrebbe svolgersi in una delle piazze simbolo della città. La data individuata è quella del 1° agosto, giorno che coincide con la nascita ufficiale del club nel 1926. I calciatori non dovrebbero però essere presenti, essendo impegnati in ritiro a Castel Di Sangro.