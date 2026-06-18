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Mondiali, annunciate le formazioni ufficiali di Canada-Qatar: David titolare

Mondiali, annunciate le formazioni ufficiali di Canada-Qatar: David titolareTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:39Mondiali
di Francesco Carbone
Mondiali 2026, Canada-Qatar chiude la seconda giornata del Gruppo B: annunciate le formazioni ufficiali

Si avvia alla conclusione la seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026. Dopo la vittoria della Svizzera contro la Bosnia, l’attenzione si sposta sulla sfida in programma a mezzanotte tra Canada e Qatar, entrambe reduci da un pareggio all’esordio e ancora a quota un punto in classifica.

Canada-Qatar, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Canada e Qatar, match decisivo per mantenere vive le speranze di qualificazione alla fase successiva del torneo.

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Ahmed; J. David, Larin.
A disposizione: St. Clair, Goodman, Waterman, Choiniere, Millar, Oluwaseyi, Shaffelburg, Bombito, Davies, Osorio, Sigur, David, Saliba, Nelson.
Allenatore: Marsch. 

QATAR (4-2-3-1): Abunada; Ayoub, Pedro Miguel, Khoukhi, Homam; Jassem, Gueye; Edmilson jr, Madibo, Afif; Yusuf.
A disposizione: Zakaria, Barsham, Mendes, Hatem, Alaaeldin, Muntari, Alhaydos, Boudiaf, Alganehi, Albrake, Ali, Fathy, Mohammed, Alhussein, Manai.
Allenatore Lopetegui.