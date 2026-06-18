Ibrahimovic non convince da commentatore, Times attacca: "Non conosce i giocatori"

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Zlatan Ibrahimović, dirigente del Milan e consigliere di RedBird, è al centro delle polemiche per il suo impegno come commentatore del Mondiale.

Zlatan Ibrahimović, oggi consigliere di RedBird e figura sempre più centrale nell’organigramma del nuovo Milan, è rimasto l’unico dirigente confermato da Gerry Cardinale dopo una stagione giudicata deludente. Nonostante il ruolo sempre più operativo in ambito rossonero, la scelta dello svedese di affiancare il lavoro dirigenziale con l’attività di commentatore per Fox Sports durante il Mondiale ha suscitato più di una perplessità tra i tifosi milanisti, soprattutto per i tempi ritenuti delicati per il club.

Ibrahimovic, le critiche negli Stati Uniti e il confronto con Henry

Anche la sua esperienza televisiva negli Stati Uniti non sta ricevendo consensi unanimi. Il Times, attraverso un editoriale firmato da Andrew Marchand, ha riportato giudizi piuttosto critici nei confronti dell’ex attaccante: "Meno Zlatan e il programma sarebbe migliore. Finora, il problema per lui è che sembra non conoscere nulla di specifico su molte delle squadre o sui loro giocatori". Il pezzo prosegue con un altro esempio: "Quando Fox ha dato risalto alla storia dell’americano diventato allenatore del Canada, Jesse Marsch, prima della sua prima partita la settimana scorsa, sembrava che Zlatan non ne avesse mai sentito parlare". Un confronto impietoso arriva invece con Thierry Henry, elogiato per le sue "analisi sempre eleganti e illuminanti".