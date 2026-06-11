Tuttonapoli Mondiali, la guida al Gruppo D: il talento della Turchia davanti a Usa e Paraguay

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Mondiali 2026: la guida dettagliata gruppo per gruppo con favorite, formazioni tipo e curiosità

Il nuovo Mondiale 2026 attraversa gli Stati Uniti, il Canada e il Messico proponendo una formula inedita e più inclusiva. Nel Gruppo D riflettori puntati sugli Stati Uniti, che davanti al proprio pubblico proveranno a imporsi contro Paraguay, Australia e Turchia. Un gruppo particolarmente interessante per la presenza della nazionale turca guidata da Vincenzo Montella e per l'equilibrio che sembra caratterizzare la lotta per i posti disponibili. Analizziamo le quattro contendenti.

MONDIALE 2026 | GRUPPO D

GIRONE D: Stati Uniti • Paraguay • Australia • Turchia

Stati Uniti - Sono il terzo paese co-ospitante del torneo e con loro il Girone D acquisisce un fascino particolare. Pulisic e compagni devono rispettare l'obbligo morale di qualificarsi, ma Paraguay e soprattutto la Turchia di Vincenzo Montella non sono avversarie da prendere sotto gamba. Pochettino ha chiuso le qualificazioni con alti e bassi ma con la squadra in crescita negli ultimissimi test. Pulisic, McKennie e Weah rappresentano la colonia italiana degli USA. La difesa resta il tallone d'Achille storico, ma il ct ha lavorato molto sull'organizzazione tattica. Giocare in casa può essere il fattore decisivo.

Formazione tipo Stati Uniti (3-4-2-1): Freese; McKenzie, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, A. Robinson; Tillman (Weah), Pulisic; Balogun.

CT: Mauricio Pochettino

Stella: Christian Pulisic (Milan)

Turchia - L'italiano Montella porta la Turchia al suo primo Mondiale di alto livello, il terzo in totale dopo un'attesa di 24 anni dall'ultima partecipazione. La squadra è solida, ma ha anche talento: Calhanoglu è il metronomo del centrocampo, altri leader tecnici come l’attaccante Kerem Akturkoglu e il centrocampista Orkun Kokcu ma gli occhi saranno su Yildiz (Juventus) sulla trequarti insieme ad Arda Güler che forse è il talento più puro del gruppo. La Turchia ha qualità tecniche per insidiare chiunque.

Formazione tipo Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Kabak, Bardakci, Kadioglu; Calhanoglu, Yuksek; Guler, Kokcu, Yildiz; Akturkoglu. CT: Montella.

CT: Vincenzo Montella

Stella: Hakan Calhanoglu (Inter)

Paraguay - Torna ai Mondiali dopo 16 anni e non si può guardare troppo avanti, ma solo a rappresentare degnamente il paese. Difficile sognare i quarti di finale raggiunti nell’edizione del 2010, ma si presenta con la seconda miglior difesa del maxi girone Sudamericano e la compattezza può essere il segreto di un Paraguay piazzatosi sesto nelle qualificazioni. La pecca è l'attacco: solo 14 i gol fatti, sopperendo con la solidità e la mentalità del ct Gustavo Alfaro. Il talento più puro che è emerso in questi anni è quello di Julio Enciso anche se è da valutare dopo un infortunio. Senza dimenticare la stella Almiron. In attacco Alfaro punta anche sull’estro di Miguel Almirón, che a 32 anni gioca in MLS, all’Atlanta. Senza dimenticare Sanabria, non proprio un goleador.

Formazione tipo Paraguay (4-2-3-1): Gill; Caceres, G. Gomez, Alderete, Alonso; Cubas, Bobadilla; Almiron, Galarza (o Enciso, se recupera), D. Gómez; Sanabria.

CT: Gustavo Alfaro

Stella: Miguel Almirón

Australia - Arrivata dai playoff intercontinentali al settimo mondiale della sua storia, l'Australia porta la grinta dei Socceroos e la qualità di un capitano affidabile come Ryan tra i pali. Irankunda è il talento 2006 emergente da tenere d'occhio, al punto da catturare l'attenzione del Bayern che poi l'ha ceduto al Watford (4 gol e 5 assist quest'anno). La novità è Volpato del Sassuolo che ha risposto presente alla chiamata dopo la trafila giovanile con l'Italia. Obiettivo: disturbare le big e puntare alle migliori terze. L’Australia infatti è al momento 27esima nel Ranking Fifa e in un girone senza una chiara guida può candidarsi al ruolo di outsider.

Australia Probabile formazione (4-3-3): Ryan, Bos, Herrington, Degenek, Circati; Irvine, Metcalfe, O’Neill; Leckie, Tourè, Volpato. All. Popovic

CT: Tony Popovic

Stella: Maty Ryan