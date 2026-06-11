Tuttonapoli Mondiali, la guida al Girone J: la Pulce sogna il bis, Rangnick o Petkovic sorpresa?

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Mondiali 2026: la guida dettagliata gruppo per gruppo con favorite, formazioni tipo e curiosità

Il Mondiale organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico mette in palio il trofeo più ambito del calcio mondiale in un'edizione destinata a fare storia. Nel Gruppo J la nazionale campione del mondo dell'Argentina guida un quartetto completato da Algeria, Austria e Giordania. I sudamericani sembrano avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza, ma dietro di loro la corsa alla qualificazione appare apertissima. Analizziamo il girone squadra per squadra.

MONDIALE 2026 | GRUPPO J

GIRONE J: Argentina • Algeria • Austria • Giordania

Argentina - Da campione in carica nel gruppo sulla carta forse più agevole tra le squadre di primo livello. Ma Leo Messi è alla sua ultima, probabile passerella mondiale e la Pulce non vuole salutare senza lasciare un segno anche in questa edizione. Scaloni ha saputo creare una identità forte ed una squadra al servizio del proprio fuoriclasse che vuole provare lì dove neanche Maradona è riuscito (vincere due Mondiali). I leader sono gli stessi dell'ultimo Mondiale: da Dibu Martinez a De Paul e Otamendi. Rispetto al Qatar sono cresciuti Thiago Almada e Julian Alvarez che parte davanti a Lautaro. La sorpresa può essere Nico Paz che partirà come outsider.

Formazione tipo Argentina (4-3-3): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; Paredes, De Paul, MacAllister; Messi, Julian Alvarez, Thiago Almada.

CT: Lionel Scaloni

Stella: Lionel Messi

Austria - Torna al Mondiale dopo ben 28 anni. Il merito è in gran parte di Rangnick che ha trasformato l'Austria in una squadra di pressing e intensità, valorizzando i giocatori e portando la nazionale al 24esimo posto Fifa ed al ruolo di seconda forza di questo gruppo. Per David Alaba, Marko Arnautovic e Marcel Sabitzer la prima e l'ultima occasione di giocare al Mondiale. Dietro però ci sono elementi come Konrad Laimer (Bayern Monaco), Chukwuemeka (Dortmund), Danso (Tottenham) ed occhio a Saša Kalajdžic che arriva in gran forma.

Formazione tipo Austria (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart (Danso), Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Gregoritsch (Kalajdzic), Sabitzer; Arnautovic.

CT: Ralf Rangnick

Stella: Marcel Sabitzer

Algeria - Punta al ruolo di sorpresa, magari ad entrare tra le migliori terze in caso limite. Allenata dall'ex Lazio Vladimir Petkovic e con gli italiani Guido Nanni e Paolo Rongoni nello staff, occupa il 28° posto nel ranking FIFA, la Tunisia ha elementi di qualità: giocatori come Amine Gouiri, Mohamed Amoura, Riyad Mahrez e Ibrahim Maza offrono all'Algeria armi che non tutte le nazionali hanno. Il paese attende con trepidazione soprattutto Maza del Bayer Leverkusen: una delle stelle nascenti, sul quale ci sono oggi forse ancora più che speranze rispetto alla star Mahrez. In porta Luca Zidane si è guadagnato il posto e darà un cognome importante a questaq nazionale.

Formazione tipo Algeria (3-4-2-1): Zidane; Mandi, Bensebaini, Belaid; Belghali, Boudaoui, Bentaleb, Hadjam (Ait Nouri); Mahrez, Maza; Gouiri.

CT: Vladimir Petkovic

Stella: Riyad Mahrez

Giordania - Prima partecipazione ai Mondiali nella storia della Giordania dopo nove tentativi a vuoto. In grande crescita negli ultimi anni, ma il girone è proibitivo e raccogliere qualche punto sarebbe già scrivere la storia. Al-Taamari è il giocatore di maggiore qualità, il Messi di Giordania come viene definito. L’attaccante del Rennes, oltre ad essere l’unico nella rosa di Sellami stabilmente in Europa (7 reti e 11 assist in Ligue 1 con i francesi quest'anno) è anche il giocatore faro e simbolo della propria Nazionale. Tanta dedizione, sacrificio, intensità, ma di talento negli altri reparti ce n'è poco.

Probabile formazione (4-3-3): Abulaila; Al-Nadi, Al-Arab, Nasib, Sadeh; Jamous, Abu Taha, Ayed; Al-Taamari, Olwan, Zraiq. All. Sellami

CT: Hussain Bawabe

Stella: Musa Al-Taamari