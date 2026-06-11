Tuttonapoli Mondiali, la guida al Gruppo L: Inghilterra top, il Ghana insidia la Croazia

vedi letture

Mondiali 2026: la guida dettagliata gruppo per gruppo con favorite, formazioni tipo e curiosità

L'ultimo dei dodici gironi del Mondiale 2026 mette insieme alcune delle nazionali più interessanti del panorama internazionale. L'Inghilterra parte favorita davanti a Croazia, Ghana e Panama, ma la presenza dei croati - seppur a fine ciclo - promette una sfida di altissimo livello già nella fase iniziale. In un torneo che coinvolgerà 48 squadre e tre nazioni ospitanti, anche questo gruppo potrebbe riservare sorprese importanti. Analizziamo nel dettaglio le quattro protagoniste.

MONDIALE 2026 | GRUPPO L

GIRONE L: Inghilterra • Croazia • Ghana • Panama

Inghilterra - Il Girone L mette di fronte due delle nazionali europee più attese del torneo: l'Inghilterra di Thomas Tuchel e la Croazia di Luka Modrić. Per i Tre Leoni è arrivato il momento di dimostrare che le finali non sono solo sogni: manca dall'unica Coppa del Mondo che gli inglesi hanno vinto nella propria storia: quella giocata in casa nel 1966. . Tuchel ha chiuso le qualificazioni senza subire un gol con un percorso dominante con 8 vittorie su 8 ed il calcio inglese è sempre più di livello top. Bellingham, Saka, Kane: un quartetto offensivo da fare paura. Rice a centrocampo garantisce equilibrio. L'assenza di tre assoluti top player come Foden, Palmer e Alexander-Arnold ci fa capire il livello dei 26 di Tuchel. Il match d'esordio contro la Croazia il 17 giugno al Dallas Stadium è già decisivo per il primo posto.

Formazione tipo Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel.

CT: Thomas Tuchel

Stelle: Bellingham, Kane

Croazia - L'ultimo mondiale per Luka Modric ed in generazione una nazionale di grandi nomi ma a fine ciclo. Parliamo anche di Ivan Perisic (37 anni) e magari il 34enne Kramaric (miglior marcatore nelle qualificazioni con 6 gol) o il 34enne Budimir ed il 32enne Kovacic. Alcuni ancora titolarissimi in partenza in una squadra che ha quasi 28 anni di età media, ma che dopo un secondo ed un terzo posto sa come si fa in certe serate. C’è stato l'inserimento di nuovi talenti che sono oggi più maturi rispetto a due anni fa, quando all’Europeo la Croazia è uscita malamente ai gironi per quel gol di Zaccagni.A partire da Petar Sucic e Martin Baturina. Basteranno per sognare di raggiungere di nuovo traguardi incredibili?

Formazione tipo Croazia (3-5-2): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Kovacic, Modric, Sucic, Perisic; Kramaric, Budimir.

CT: Zlatko Dalić

Stella: Luka Modrić

Ghana - Sempre ai Mondiali dal 2006. Alla guida c'è un volpone come Carlos Queiroz, fresco di nomina dallo scorso aprile, quando i ko in amichevole contro Germania e Austria costarono carissimo all'ex ct Otto Addo. Le Black Stars hanno chiuso il cammino di qualificazioni con otto vittorie e una sola sconfitta nelle dieci partite disputate, confermando la propria superiorità nel girone. Il Ghana spesso e volentieri accetta di lasciare il pallino del gioco agli avversari per poi fulminarli in contropiede con la sua velocità inattacco: la stella della squadra è l'attaccante Antoine Semenyo, reduce da una stagione tra Bournemouth e Manchester City da 20 gol e 6 assist e costato ai Citizen a gennaio la bellezza di 75 milioni di euro. L’altro grande talento da monitorare sarebbe Mohammed Kudus, ma viene da un infortunio. Il più rappresentativo resta Partey.

Formazione tipo Ghana (3-4-3): Asare; Adjetei, Seidu, Oppong; Yirenkyi, Sibo, Partey, Mensah; Sulemana, Semenyo, Williams. CT: Queiroz.

CT: Otto Addo

Stella: Thomas Partey (Villarreal)

Panama - Seconda partecipazione Mondiale per Panama. La prima, in Russia, si concluse con 3 sconfitte su 3 e 11 gol subiti da Belgio, Inghilterra e Tunisia. Sommando i percorsi nei due gironi Panama non ha mai perso e subito solo 5 gol in 10 partite. Il Ct Christiansen ha costruito una squadra difficile da battere nel blocco difensivo, i leader sono i soliti ed infatti con 30,4 di età media Panama è la Nazionale più 'esperta' del Mondiale, ma questo girone non gli concede troppa speranza.

Panama Probabile formazione (4-3-2-1): Mosquera; Farina, Andrade, Corboda, Murillo; Carrasquilla, Godoy, Davis; Barcenas, Diaz; Fajardo. All. Christiansen

CT: Thomas Christiansen

Stella: Cesar Blackman