Mondiali, Ronaldo batte un altro record: è il giocatore di movimento più anziano a partire titolare

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Cristiano Ronaldo nella storia: nuovo record all’esordio del Portogallo al Mondiale

Cristiano Ronaldo continua a riscrivere la storia del calcio mondiale. L’attaccante portoghese che giocando la sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, valida per l’esordio dei lusitani ai Mondiali 2026, è diventato il giocatore di movimento più anziano di sempre a partire dal primo minuto nella storia della competizione. A 41 anni e 132 giorni, il capitano del Portogallo aggiunge così un altro straordinario primato alla sua carriera.

Roberto Martinez punta ancora su CR7: le scelte di formazione

Il commissario tecnico Roberto Martinez ha confermato Cristiano Ronaldo al centro dell’attacco del suo 4-3-3, affidandogli ancora una volta il ruolo di leader tecnico ed emotivo della squadra. Al suo fianco ci saranno Bernardo Silva e Pedro Neto, mentre partono inizialmente dalla panchina Rafael Leao e Francisco Conceição. In difesa trovano spazio Araujo e Renato Veiga, con Ruben Dias costretto a dare forfait dal primo minuto a causa di un problema fisico emerso nei giorni precedenti.