Mondiali, terrore a Kansas City: tifosi argentini coinvolti in una sparatoria

vedi letture

Nonostante la violenza dell'attacco, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito

Le autorità statunitensi hanno avviato una vasta caccia all'uomo dopo una serie di sparatorie avvenute martedì scorso a Kansas City, poche ore prima della sfida dei Mondiali tra Argentina e Algeria, poi vinta dall'Albiceleste con il punteggio di 3-0. Tra le persone coinvolte nell'episodio figuravano anche alcuni tifosi argentini diretti all'Arrowhead Stadium. Secondo quanto riferito dai media locali e dal quotidiano argentino La Nación, il gruppo stava raggiungendo l'impianto a bordo di un'auto Uber quando un altro veicolo si sarebbe avvicinato aprendo il fuoco in due diverse occasioni prima di allontanarsi rapidamente.

Mondiali, sparatoria a Kansas City

Nonostante la violenza dell'attacco, nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Ad avere la peggio è stato invece il conducente dell'auto, colpito a una gamba dai proiettili. Uno dei tifosi presenti a bordo ha raccontato di aver compreso la gravità dell'accaduto soltanto dopo che il veicolo si era fermato improvvisamente. «Ci siamo accorti che aveva una ferita provocata da un colpo d'arma da fuoco», ha spiegato al quotidiano argentino.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente sul posto, prestando assistenza al conducente ferito, mentre la polizia ha immediatamente avviato le indagini per individuare i responsabili dell'agguato. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e risalire agli autori della sparatoria.