Ufficiale Norvegia-Brasile, le formazioni ufficiali: le scelte di Solbakken e Ancelotti

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Al MetLife Stadium di East Rutherford va in scena l’ottavo di finale del Mondiale tra Norvegia e Brasile. Ecco le formazioni ufficiali

È tutto pronto al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, per la sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale. Alle ore 22 italiane si affronteranno Norvegia e Brasile in una partita che promette grande spettacolo e che richiama l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

Norvegia-Brasile, ecco le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali delle due nazionali, che si preparano a scendere in campo per contendersi l’accesso ai quarti di finale:

Norvegia (3-5-2): Nyland; Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard, Nusa, Ryerson; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro; Rayan, Martinelli, Vinicius Jr; Cunha. All. Ancelotti.