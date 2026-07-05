Mondiali, il rigore di Mbappé abbatte il muro Paraguay: 1-0 e Francia ai quarti

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Mondiali, la Francia con pazienza infila il Paraguay e vince 1-0: Mbappé e compagni sfideranno il Marocco ai quarti di finale

Termina sul risultato di 0-1 il match tra Paraguay e Francia, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali. Una gara più complicata del previsto per la nazionale di Didier Deschamps, che si ritrova a dover fronteggiare un blocco basso e compatto degli avversari, che non si risparmiano mai negli scontri fisici. È solo al 70esimo che crolla il muro paraguaiano: incursione in area di Doué che viene sgambettato, è calcio di rigore. Lo trasforma con freddezza Kylian Mbappé, spiazzando il portiere Gill che era stato eroe nella lotteria dal dischetto ai sedicesimi contro la Germania.

Mbappé trascina la Francia da capocannoniere del Mondiale: ora sfida al Marocco per i quarti di finale

Negli ultimi 20 minuti più recupero non si registrano particolari attacchi pericolosi del Paraguay e la Francia gestisce portando a casa il risultato. Così Kylian Mbappé segna ancora, agganciando Messi in vetta alla classifica marcatori di questo Mondiale, e trascina i suoi ai quarti di finale: ad attendere la Francia ci sarà il Marocco, che nel pomeriggio ha battuto il Canada per 3-0.