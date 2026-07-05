Ufficiale Ronaldo annuncia il ritiro dalla Nazionale: "Questo sarà il mio ultimo Mondiale"

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Alla vigilia di Portogallo-Spagna, Cristiano Ronaldo ha confermato che il Mondiale 2026 sarà l’ultimo della sua carriera in nazionale.

“L’ultimo Mondiale (ride, ndr)... una domanda interessante, mi è piaciuta”. Con queste parole, accompagnate da un sorriso ironico in conferenza stampa, Cristiano Ronaldo ha affrontato uno dei temi più attesi alla vigilia dell’ottavo di finale tra Portogallo e Spagna al Mondiale 2026. Le recenti dichiarazioni circolate sul suo futuro in Nazionale hanno alimentato il dibattito, ma il campione portoghese ha voluto chiarire direttamente la sua posizione.

L’addio al Mondiale 2026 e il rapporto con le critiche

“Ciò che resta sono le persone. Le persone che ci vogliono bene, le persone a cui possiamo regalare momenti diversi. E vedo le persone che lavorano intorno a noi. Sono ricordi spettacolari. (...) Va tutto bene. Si tratta di godersela al massimo. Sarà l’ultimo Mondiale, sì. Bisogna godersela”, ha dichiarato Ronaldo, confermando che quella in corso sarà la sua sesta e ultima partecipazione alla Coppa del Mondo, escludendo così la presenza all’edizione del 2030.

Il fuoriclasse portoghese ha poi riflettuto anche sul tema delle critiche ricevute nel corso della sua carriera: “Più sei preparato, meglio sopravvivrai a una lunga carriera, se questa è l’intenzione. Le critiche… se dai retta alle critiche, sei perduto. È normale”, ha spiegato il cinque volte Pallone d’Oro. “È il vostro lavoro, lo capisco perfettamente. Ci sono critiche costruttive e altre che cercano di ‘ucciderti’. Fa parte del gioco. Capisco il vostro punto di vista, è anche il modo in cui la stampa vende le notizie.

Se vogliamo avere una lunga carriera dobbiamo abituarci, ma bisogna concentrarsi su chi ci vuole bene, sulla passione dello stadio. Ho imparato con il tempo che dobbiamo stare al fianco di chi ci ama e di chi prova passione per noi. E noi dobbiamo avere passione per quello che facciamo. Svegliarsi, andare ad allenarsi… certo che ci sono momenti difficili, ma fa parte del percorso. Nel calcio, dove la critica è sempre presente, a volte è più complicato, ma fa parte del nostro lavoro”.