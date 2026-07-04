Mondiali, il Marocco si accende nella ripresa: batte 3-0 il Canada e vola ai quarti

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Mondiali, il Marocco si conferma una certezza: vittoria per 3-0 contro il Canada e pass per i quarti di finale. Già nel 2022 arrivò in semifinale

Termina sul risultato di 0-3 il match del NRG Stadium di Houston tra Canada e Marocco, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali. Il tabellino mente su quello che è stato l'andamento della partita: in realtà, sono i padroni di casa a essere più pericolosi nel primo tempo, concedendo peraltro un solo tiro agli avversari. Nella ripresa si accendono i Leoni dell'Atlante che vanno in vantaggio con il gol di Ounahi al 50esimo e riescono nel finale a chiudere i giochi: doppietta del centrocampista all'82esimo e al minuto 98 sigla il tris Rahimi.

Marocco ai quarti del Mondiale: non più una rivelazione

La nazionale di Mohamed Ouahbi continua il suo percorso virtuoso in questo campionato del mondo, strappando il pass per i quarti di finale dove incontrerà la vincente di Paraguay-Francia. Sin qui, il Marocco è imbattuto: 7 punti nel girone battendo Scozia e Haiti, e pareggiando contro il Brasile; pari agli ottavi di finale con l'Olanda spuntandola ai calci di rigore; il netto 3-0 di oggi al Canada. I Leoni dell'Atlante si confermano una delle selezioni più temibili ai Mondiali dopo aver raggiunto la semifinale nell'edizione del 2022.