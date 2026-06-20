Ufficiale Olanda-Svezia, le formazioni ufficiali: la scelta del ct Koeman su Lang

vedi letture

Mondiali, annunciate le formazioni ufficiali della gara tra Olanda e Svezia: Noa Lang parte inizialmente dalla panchina

All'NRG Stadium di Houston si affrontano alle 19 Olanda e Svezia, in una sfida valida per la seconda giornata del Gruppo F che potrebbe indirizzare la corsa alla qualificazione. Gli Oranje sono ancora a caccia della prima vittoria dopo il pareggio per 2-2 contro il Giappone nella gara d'esordio, mentre la nazionale svedese punta a consolidare il primo posto nel girone dopo il netto 5-1 rifilato alla Tunisia, firmato dalla doppietta di Ayari e dalle reti di Isak, Gyökeres e Svanberg. Per l'Olanda si tratta di un'occasione importante: con un successo gli uomini di Ronald Koeman salirebbero momentaneamente in vetta al Gruppo F, in attesa dell'altra sfida tra Tunisia e Giappone, in programma nella notte italiana.

Le formazioni: Malen titolare, Noa Lang parte dalla panchina

Koeman si affida a Donyell Malen dal primo minuto nel reparto offensivo, con Tijjani Reijnders a guidare il centrocampo. Sulla corsia destra confermato Denzel Dumfries. Parte invece inizialmente dalla panchina l'esterno offensivo del Napoli Noa Lang, che rappresenta una delle principali opzioni a gara in corso per la nazionale olandese. La Svezia del commissario tecnico Graham Potter risponde con una difesa composta tra gli altri da Victor Lindelöf e Isak Hien, mentre in attacco spazio al tandem formato da Alexander Isak e Viktor Gyökeres.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, van Dijk, van Hecke, van de Ven; Gravenberch, Reijnders, De Jong; Gakpo, Malen, Brobbey.

A disposizione: Ake, Depay, De Roon, Flekken, Geertruida, Hato, Kluivert, Koopmeiners, Lang, Roefs, Summerville, Til, Weghorst, Wieffer.

CT: Koeman.

Svezia (5-3-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Lindelof, Hien, G.Gundmundsson, Bernhardsson; Nygren, Karlstrom, Ayari; Isak, Gyokeres.

A disposizione: Ali. Bergvall, Ekdal, Elanga, Johansson, Nilsson, Sema, Smith, Starfelt, Stroud, Svanberg, Svensson, Widell Zetterström, Zeneli.

CT: Potter.