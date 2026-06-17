Basta perdite di tempo sui rinvii: ecco la prima vittima della nuova regola
I Mondiali 2026 stanno già mostrando le nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla FIFA. Nel corso della sfida tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo si è verificato il primo episodio legato alla norma anti perdita di tempo per i portieri: al 52’ il numero uno congolese Dimitry Mpasi ha trattenuto il pallone oltre il limite consentito e l’arbitro qatariota Abdulrahman Al-Jassim ha assegnato un calcio d’angolo al Portogallo, applicando per la prima volta questa regola in una Coppa del Mondo.
Nuove norme su rinvii, sostituzioni e rimesse laterali
Il nuovo regolamento prevede un conto alla rovescia di cinque secondi per effettuare il rinvio dal fondo: superato questo tempo, la squadra avversaria ottiene un calcio d’angolo. Le modifiche FIFA riguardano anche le sostituzioni, con i calciatori sostituiti obbligati a lasciare il campo entro dieci secondi per evitare che la propria squadra resti momentaneamente in inferiorità numerica, oltre a nuove disposizioni sulle rimesse laterali per limitare ulteriormente le perdite di tempo. Mpasi entra così nella storia del Mondiale come il primo giocatore sanzionato attraverso questa nuova normativa.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro