Ronaldo incorona Messi: "Il mondo accetti che è il più forte di tutti i tempi"

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Leo Messi continua a riscrivere la storia del calcio mondiale. Con la tripletta realizzata contro l’Algeria, il fuoriclasse argentino ha raggiunto Miroslav Klose in vetta alla classifica dei migliori marcatori di sempre ai Mondiali, aggiungendo un nuovo capitolo a una carriera già leggendaria. L’ennesima prestazione da protagonista ha conquistato tifosi e addetti ai lavori, confermando ancora una volta la capacità del numero 10 di lasciare il segno nei momenti più importanti. Tra coloro che hanno voluto rendere omaggio all’argentino c’è anche Ronaldo, icona del calcio brasiliano e tra i più grandi attaccanti della storia, che ha espresso tutta la sua ammirazione in un’intervista concessa al Mundo Deportivo.

Ronaldo: “Messi è il migliore di tutti i tempi”

“I record sono fatti per essere battuti e non sorprende che sia stato Messi a riuscirci”, ha dichiarato l’ex attaccante verdeoro. Ronaldo ha poi sottolineato come l’Argentina, campione del mondo in carica, continui a beneficiare del talento del suo leader, capace di trasformare ogni apparizione in un evento storico. Secondo il Fenomeno, è arrivato il momento di riconoscere senza esitazioni la grandezza del fuoriclasse argentino: “Il mondo dovrebbe smettere di cercare argomenti contro di lui e accettare che è il miglior giocatore di tutti i tempi”.