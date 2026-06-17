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Inghilterra-Croazia, le formazioni ufficiali: out Saka, Sucic dal 1'

Inghilterra-Croazia, le formazioni ufficiali: out Saka, Sucic dal 1'TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:20Mondiali
di Antonio Noto
Mondiale, Inghilterra-Croazia: Kane sfida Modric all’esordio nel Gruppo L.

Alle ore 22, scenderanno in campo Inghilterra e Croazia, per la prima gara del Gruppo L dei Mondiali. Tra le scelte più sorprendenti spiccano le esclusioni iniziali di Bukayo Saka e Mateo Kovacic, entrambi destinati inizialmente alla panchina.

Tutti gli occhi saranno puntati su Harry Kane e Luka Modric, leader tecnici di due nazionali che puntano a un cammino da protagoniste nella competizione iridata. Di seguito le formazioni ufficiali del match che si disputerà a Dallas.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic; Sucic P., Baturina; Musa. Ct. Dalic.