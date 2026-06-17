Arriva un'altra sorpresa: RD Congo ferma il Portogallo, a secco CR7
Esordio amaro per il Portogallo ai Mondiali 2026, con la squadra di Roberto Martinez fermata sull’1-1 dalla Repubblica Democratica del Congo. I lusitani partono forte e trovano il vantaggio dopo appena sei minuti grazie al colpo di testa di João Neves su assist di Pedro Neto, ma nel recupero del primo tempo subiscono il pareggio firmato da Yoane Wissa, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Ronaldo spreca, la RD Congo festeggia uno storico pareggio
Nella ripresa il Portogallo aumenta il ritmo, anche grazie all’ingresso di Francisco Conceição che porta maggiore imprevedibilità sulla corsia destra. Cristiano Ronaldo ha due opportunità per riportare avanti la sua Nazionale, ma non riesce a trovare la porta su due occasioni favorevoli. La Repubblica Democratica del Congo resiste, prova a colpire in contropiede con Bakambu e conquista un pareggio storico, iniziando nel migliore dei modi il proprio cammino nel Mondiale.
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