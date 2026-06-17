Ufficiale
Portogallo-Congo, le formazioni: la scelta del ct su Cristiano Ronaldo
TuttoNapoli.net
Gara d'esordio ai Mondiali per Portogallo e Repubblica Democratica del Congo, impegnate nella prima gara del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Il tridente è composto da Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Pedro Neto, panchina per Leao e Conceiçao. Bakambu e Wisse in attacco per il Congo. Calcio d'inizio alle 19.
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Renato Veiga, Araujo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Pedro Neto. Ct. Martinez.
CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wisse. Ct. Desabre
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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