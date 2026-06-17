Retroscena Spagna-Capo Verde: scommettitore aveva puntato 1mln sugli spagnoli

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Se la Spagna avesse conquistato i tre punti, il trader avrebbe incassato un profitto di circa 85 mila dollari.

Un clamoroso pareggio tra Capo Verde e Spagna ha provocato una delle perdite più pesanti registrate di recente su Polymarket. Come riporta Bloomberg, un singolo trader ha visto sfumare quasi un milione di dollari dopo aver scommesso sulla vittoria delle Furie Rosse, considerate nettamente favorite alla vigilia.

L'utente, noto sulla piattaforma con lo pseudonimo "betoor619", aveva investito quasi 1,1 milioni di dollari su un successo della Spagna, un risultato che il mercato riteneva estremamente probabile. Al momento della giocata, infatti, le probabilità implicite attribuivano agli spagnoli oltre il 90% di possibilità di vittoria.

Pareggio Spagna-Capo Verde: scommessa perdente da 1 miloni dei euro

Il campo, però, ha raccontato una storia diversa. Capo Verde è riuscito a fermare la nazionale campione d'Europa grazie a una prestazione straordinaria del suo portiere quarantenne, autore di sette parate decisive e commosso al termine dell'incontro.

Se la Spagna avesse conquistato i tre punti, il trader avrebbe incassato un profitto di circa 85 mila dollari. Il pareggio, invece, ha trasformato quella che sembrava una scommessa a rischio minimo in una perdita vicina al milione di dollari, confermando ancora una volta come nel calcio nulla possa essere dato per scontato.