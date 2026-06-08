Scozia annulla amichevole all'ultimo momento, Norvegia furiosa: "Zero professionalità!"

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Norvegia furiosa con la Scozia: amichevole annullata a pochi giorni dal Mondiale.

La Norvegia si avvicina all'esordio ai Mondiali 2026 con un contrattempo inatteso che ha complicato gli ultimi giorni di preparazione. L'amichevole a porte chiuse contro la Scozia, prevista per oggi e pensata per concedere minuti ai giocatori meno impiegati durante il ritiro, è stata infatti cancellata all'ultimo momento dalla federazione scozzese. Una decisione che ha costretto il commissario tecnico Stale Solbakken e il suo staff a rivedere il programma di avvicinamento alla competizione, privando la squadra di un test considerato utile per rifinire la condizione del gruppo.

Solbakken attacca la Scozia: "Mancanza di professionalità"

L'allenatore norvegese non ha nascosto il proprio disappunto per la gestione della vicenda in conferenza stampa, criticando apertamente le modalità con cui è stata comunicata la cancellazione della partita: "È una mancanza di professionalità il fatto che il selezionatore scozzese non mi abbia chiamato direttamente. Hanno invece contattato il nostro team manager quando l’allenamento era già terminato. Non è così che si gestiscono situazioni del genere", ha dichiarato. Il tecnico ha inoltre messo in dubbio la reale entità dell’emergenza infortuni dichiarata dalla Scozia: "Fatico a credere che tutti questi problemi fisici siano arrivati all’ultimo allenamento. Cinque o sei infortuni insieme mi sembrano difficili da giustificare. È deludente, ma dobbiamo adattarci".

Nonostante l'inconveniente, la Norvegia arriva alla rassegna iridata con grande fiducia dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi mesi: il successo per 3-1 sulla Svezia, il pareggio contro il Marocco e soprattutto il dominio nel girone di qualificazione, chiuso con otto vittorie in altrettante partite e ben 37 reti realizzate. La nazionale scandinava debutterà il 16 giugno contro l'Iraq, prima di affrontare Senegal e Francia in un girone che testerà le sue ambizioni mondiali.