Scozia in ansia per McTominay: l'azzurro è in dubbio per l'esordio ai Mondiali, il motivo
Non arrivano notizie rassicuranti dal ritiro della Scozia per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli, infatti, non sarebbe al meglio della condizione a pochi giorni dall'esordio mondiale contro Haiti, in programma il 14 giugno. Come riportato dalla stampa scozzese, il giocatore è alle prese con un problema gastrointestinale che lo ha costretto a saltare l'allenamento di giovedì. Un segnale che ha immediatamente acceso l'attenzione dello staff tecnico della nazionale.
McTominay, l'esordio ai Mondiali con la Scozia è a rischio
McTominay, inoltre, non sarebbe rientrato in albergo insieme al resto della squadra, viaggiando separatamente con un medico per motivi precauzionali. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore, ma al momento la sua presenza nella sfida inaugurale del Mondiale resta in forte dubbio. Un'attesa che interessa da vicino anche il Napoli, che segue con attenzione l'evoluzione della situazione del suo centrocampista.
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