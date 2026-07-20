La Spagna domina il calcio mondiale: Europeo e Mondiale, un ciclo leggendario

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La Spagna conquista il Mondiale 2026 e conferma un dominio iniziato nel 2008.

La Spagna è di nuovo campione del mondo. La nazionale guidata da Luis De la Fuente conquista il secondo titolo iridato della propria storia al termine di un percorso straordinario, culminato con la vittoria in finale contro l'Argentina. Un successo pienamente meritato, frutto di una superiorità tecnica e tattica evidente anche nell'ultimo atto del torneo, in cui la Roja ha controllato la partita per tutti i 120 minuti, concedendo pochissimo agli avversari. Per il calcio spagnolo arriva così un'altra storica doppietta, dopo quella del 2008-2010: Europeo 2024 e Mondiale 2026.

Dal 2008 un dominio senza precedenti

I numeri raccontano meglio di qualsiasi aggettivo la grandezza del ciclo spagnolo. Dal trionfo agli Europei del 2008 con Luis Aragonés fino al Mondiale 2026, la Roja ha conquistato cinque delle dieci principali competizioni internazionali disputate: i Mondiali del 2010 e del 2026 e gli Europei del 2008, 2012 e 2024. Un rendimento eccezionale che certifica la continuità di un movimento capace di rinnovarsi senza perdere competitività. Dalla generazione di Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol e Sergio Ramos fino all'attuale gruppo guidato da talenti come Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo e Cubarsí, la Spagna ha saputo costruire un progetto tecnico vincente, fondato sulla qualità, sulla formazione dei giovani e su una precisa identità di gioco. Un modello che continua a produrre risultati e che potrebbe aprire un nuovo ciclo di successi già a partire dagli Europei del 2028. Per l'Italia, inevitabilmente, resta l'auspicio di ritrovare presto la strada per tornare stabilmente ai vertici del calcio internazionale.