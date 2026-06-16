Tris all'esordio contro il Senegal per la Francia: doppio Mbappé e assist di Rabiot

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Mondiale 2026, Francia-Senegal 3-1: Mbappé trascina i Bleus con una doppietta

Parte con una vittoria il cammino della Francia ai Mondiali 2026. I Bleus superano 3-1 il Senegal al termine di una gara divisa in due volti: un primo tempo complicato e una ripresa dominata dalla qualità dei propri campioni. Protagonista assoluto Kylian Mbappé, autore di una doppietta decisiva che ha permesso alla squadra di Didier Deschamps di iniziare con tre punti il proprio percorso nella competizione.

Mbappé illumina la ripresa, il Senegal spreca nel primo tempo

Dopo una prima frazione sottotono, in cui il Senegal ha avuto le occasioni migliori con Jackson, fermato dal palo, e Ismaila Sarr, impreciso a tu per tu con Maignan, la Francia ha cambiato marcia nella ripresa. Mbappé, dopo un rigore non concesso, ha sbloccato il match al 66', prima del raddoppio firmato da Barcola su assist di Rabiot. Gli africani hanno provato a riaprirla con Mbaye, complice anche una disattenzione di Maignan, ma nel finale è stato ancora Mbappé a chiudere i conti con una splendida conclusione dalla distanza per il definitivo 3-1.