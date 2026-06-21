Il Belgio sbatte sul muro dell’Iran! 72' per Lukaku ed 86' per De Bruyne
Secondo pareggio consecutivo per il Belgio di Rudi Garcia al Mondiale 2026. Dopo l’1-1 all’esordio contro l’Egitto, i Diavoli Rossi non vanno oltre lo 0-0 contro un Iran organizzato e pericoloso soprattutto nella prima frazione. Protagonista Courtois con un grande intervento su Kanani al 14', mentre al 24' Taremi trova anche la rete del vantaggio con uno schema su calcio piazzato, annullata però dal VAR per un fuorigioco millimetrico dell'attaccante iraniano.
Rosso a Ngoy, Belgio in dieci per oltre mezz'ora: l'Iran non ne approfitta
Nella ripresa la squadra di Garcia alza il ritmo e prova a creare maggiori difficoltà agli avversari, soprattutto sulla corsia sinistra con le iniziative di De Cuyper. Al 67' però arriva l'episodio che cambia la gara: Ngoy sbaglia completamente il retropassaggio verso Courtois e spalanca la strada a Taremi, costringendosi al fallo da ultimo uomo e rimediando il cartellino rosso. I due azzzurri escono entrambi nella ripresa: 72' in campo per Lukaku, 86' per De Bruyne.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro