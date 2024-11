Foto Alfa mostra uno striscione da brividi al concerto: "Chi ha creato Napoli era innamorato"

Ieri il cantante Alfa, tra i partecipanti dello scorso Festival di Sanremo, si è esibito in concerto al Palapartenope di Napoli. Per l'occasione, la SSCNapoli ha donato al giovane artista una maglia ufficiale, indossata dallo stesso Alfa prima dello spettacolo.

Ma non solo. Il legame tra Napoli e Alfa è molto forte, al punto che il cantautore genovese (e genoano) durante il concerto ha esposto uno striscione al miele: "Non so chi ha creato Napoli ma so che era innamorato". Lo scatto è andato immediatamente virale sul web.