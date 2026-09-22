America’s Cup a Napoli, parte il countdown: oggi Bennato canta a Nisida

vedi letture

Napoli verso l’America’s Cup: countdown a Piazza Vittoria, Bennato a Nisida e regate da venerdì.

Napoli si prepara alla settimana dell’America’s Cup, con il Golfo pronto ad accogliere dal 24 al 27 settembre la Louis Vuitton 38ª America’s Cup Regata Preliminare e i nove team protagonisti. Il programma entra nel vivo già oggi, martedì 22 settembre: alle 11 a Piazza Vittoria è partito ufficialmente il countdown verso l’evento, che avrà nel Race Village della Rotonda Diaz uno dei suoi principali punti di riferimento. Il villaggio sul Lungomare accompagnerà le giornate di gara con eventi, attività e iniziative aperte al pubblico.

Bennato canta “L’isola che non c’è”, regate al via venerdì

Uno degli appuntamenti più significativi è previsto oggi alle 18 a Nisida, dove sulla terrazza dell’isola si incontreranno i team dell’America’s Cup e i ragazzi dell’Istituto Penale Minorile. Protagonista Edoardo Bennato, che interpreterà “L’isola che non c’è” ed è coinvolto anche nella realizzazione dell’inno ufficiale dell’America’s Cup 2027. Giovedì 24 settembre è prevista l’apertura ufficiale del Race Village alla Rotonda Diaz con la presentazione dei nove team, mentre da venerdì 25 settembre inizieranno le regate, destinate a proseguire fino a domenica 27.