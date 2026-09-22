Ufficiale Campania, torna il maltempo: allerta meteo gialla fino a domani

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xAllerta meteo in Campania per venti forti e mare agitato: possibili mareggiate fino a mercoledì.

Allerta meteo in Campania per il possibile rafforzamento dei venti e il conseguente aumento del moto ondoso. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso valido sull’intero territorio della Campania a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 22 settembre, e fino alle 12 di domani, mercoledì 23 settembre. Sono previsti venti forti, accompagnati da raffiche, mentre il mare potrà diventare agitato soprattutto lungo i settori maggiormente esposti.

Possibili mareggiate sulle coste, nessuna allerta per le piogge

Particolare attenzione sarà necessaria nelle località costiere, dove il peggioramento delle condizioni del mare potrebbe provocare anche mareggiate. L’avviso riguarda principalmente vento e moto ondoso e non segnala invece particolari criticità connesse alle precipitazioni: per il rischio idrogeologico legato alle piogge il livello resta Verde. Le condizioni meteorologiche saranno monitorate durante tutto il periodo dell’avviso, che terminerà alle ore 12 di mercoledì 23 settembre.