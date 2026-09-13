America’s Cup, rivoluzione sul lungomare di Napoli: pedane sugli scogli e palco in mare

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Coppa America, sul lungomare di Napoli prendono forma pedane, tribune e piattaforma galleggiante.

Prende forma sul lungomare di Napoli l'allestimento per la preregata della Louis Vuitton 38th America’s Cup, in programma nelle acque del Golfo dal 24 al 27 settembre. In via Caracciolo sono in corso i lavori per realizzare una grande pedana sopraelevata sulla scogliera: una novità assoluta per il lungomare, con gli scogli che saranno attrezzati per consentire al pubblico di assistere allo spettacolo delle regate. L'intervento, curato da Sport e Salute, prevede strutture in ferro e lastre di legno. Scrive Repubblica nella sua edizione Napoli oggi in edicola.

Il progetto comprende inoltre due tribunette collegate attraverso pontili a una piattaforma galleggiante in mare, destinata a ospitare il palco principale. L'intera area sarà trasformata nel villaggio dell'America's Cup, con stand aperti al pubblico anche nella zona della spiaggia della Mappatella. L'operazione ha un costo di circa 1,2 milioni di euro. L'accesso sarà libero e gratuito, ma contingentato per ragioni di sicurezza qualora venga raggiunto il limite massimo di presenze.

Sorrentino: «Quelle pedane devono restare»

Sulla possibilità che le nuove strutture possano rappresentare un'eredità permanente per la città è intervenuta Flavia Sorrentino, vicepresidente del Consiglio comunale: “Napoli ha fame di mare. Basta andare a via Caracciolo in questi giorni per vedere quante persone, persino a settembre, continuano ad arrangiarsi sugli scogli pur di fare un bagno. Oggi le piattaforme per le quali ho lottato in consiglio comunale stanno finalmente prendendo forma. L’America’s Cup passerà, ma quelle pedane devono restare: pubbliche, gratuite e accessibili a tutti. Restituire il mare ai napoletani è l’eredità che questo grande evento deve lasciare alla città”.